Иран гарантировал готовность сотрудничать с МАГАТЭ

Иран на высоком уровне гарантировал готовность сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной программе

Иран на высоком уровне гарантировал готовность сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по оставшимся проблемам ядерной программы страны. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению агентства, Иран готов позволить МАГАТЭ проводить проверки на своих объектах, а также вести регулярный мониторинг.

При этом отмечается, что достигнутое соглашение — рамочное, подробные его условия будут обговорены во время встречи представителей Агенства и властей Ирана в Тегеране.

Ранее представитель МИД Исламской Республики Иран Насер Канани Чафи подтверждал, что Тегеран по-прежнему верен Договору о нераспространении ядерного оружия и назвал профессиональное сотрудничество важным принципом отношений между Ираном и МАГАТЭ. При этом он призвал Агентство к более профессиональному поведению на фоне комментариев об обнаружении в Иране обогащенного до 84 процентов урана.