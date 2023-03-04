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20:43, 4 марта 2023Мир

Иран гарантировал готовность сотрудничать с МАГАТЭ

Иран на высоком уровне гарантировал готовность сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной программе

Фото: Iran's President Website / WANA / Reuters

Иран на высоком уровне гарантировал готовность сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по оставшимся проблемам ядерной программы страны. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению агентства, Иран готов позволить МАГАТЭ проводить проверки на своих объектах, а также вести регулярный мониторинг.

При этом отмечается, что достигнутое соглашение — рамочное, подробные его условия будут обговорены во время встречи представителей Агенства и властей Ирана в Тегеране.

Ранее представитель МИД Исламской Республики Иран Насер Канани Чафи подтверждал, что Тегеран по-прежнему верен Договору о нераспространении ядерного оружия и назвал профессиональное сотрудничество важным принципом отношений между Ираном и МАГАТЭ. При этом он призвал Агентство к более профессиональному поведению на фоне комментариев об обнаружении в Иране обогащенного до 84 процентов урана.

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Марк Леонов
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