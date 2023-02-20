МИД Ирана потребовал от МАГАТЭ более профессионального поведения

Представитель МИД ИРИ Чафи: Иран ожидает от МАГАТЭ более профессионального поведения

Иран ожидает от МАГАТЭ более профессионального поведения, поскольку это является важным принципом отношений между Тегераном и агентством. С таким заявлением выступил представитель МИД Исламской Республики Иран Насер (ИРИ) Канани Чафи, его цитирует иранское агентство Tasnim.