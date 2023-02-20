МИД Ирана потребовал от МАГАТЭ более профессионального поведения
Представитель МИД ИРИ Чафи: Иран ожидает от МАГАТЭ более профессионального поведения
Иран ожидает от МАГАТЭ более профессионального поведения, поскольку это является важным принципом отношений между Тегераном и агентством. С таким заявлением выступил представитель МИД Исламской Республики Иран Насер (ИРИ) Канани Чафи, его цитирует иранское агентство Tasnim.
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