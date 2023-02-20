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01:13, 20 февраля 2023Мир

В МАГАТЭ прокомментировали обогащение Ираном урана

МАГАТЭ заявило, что агентству известно об обогащении иранского урана до 84%

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) прокомментировали сообщения об обнаружении урана, обогащенного до 84 процентов. Об этом говорится в сообщении агентства в Twitter.

«МАГАТЭ известно о недавних сообщениях средств массовой информации об уровнях обогащения урана в Иране», — заявили в ведомстве.

По словам генерального директора Рафаэля Гросси, МАГАТЭ обсуждает с Ираном результаты недавней контрольной деятельности агентства и при необходимости проинформирует об этом Совет управляющих МАГАТЭ, уточнили в агентстве.

Об обнаружении в Иране обогащенного до 84% урана агентство Bloomberg сообщило 19 февраля. Отмечается, что 84-процентный уран чуть ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

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Юлия Мискевич
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