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19:24, 4 марта 2023Бывший СССР

Минкульт Украины призвал ужесточить процедуру выезда мужчин из-за комика

Минкульт Украины призвал ужесточить процедуру выезда мужчин за границу из-за комика

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Министерство культуры Украины призвало ужесточить процедуру выезда мужчин, годных к службе в армии, за границу из-за ситуации со стендап-комиком, который уехал и не захотел возвращаться в республику, чтобы участвовать в боевых действиях. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

«Министерство культуры и информационной политики подготовило и предоставило на утверждение КМУ (Кабинету министров Украины — прим. «Ленты.ру») более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста», — сказано в сообщении властей. Кроме того, для предотвращения таких ситуаций ведомство совместно с правоохранителями будет инициировать усиление ответственности за нарушение правил выезда и возвращения в республику мужчин призывного возраста.

Министерство предприняло такие действия из-за комика Андрея Щегеля, находившегося в составе группы, которой было предоставлено временное разрешение покинуть Украину. Власти подчеркнули, что подобное недопустимо во время военного положения. По информации украинского издания «Страна.ua», Щегель уехал от мобилизации в Турцию. «У меня три повестки, я не боюсь военкомов», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский запретил госслужащим и депутатам выезжать за границу на отдых или с другими целями, не связанными с нуждами страны. По его словам, это является решением украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Кристина Есикова
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