Миранчук стал претендентом на звание лучшего игрока февраля в чемпионате Италии

Российский футболист Миранчук стал претендентом на звание лучшего игрока февраля в серии А

Полузащитник «Торино» и сборной России Алексей Миранчук стал претендентом на звание лучшего игрока февраля в чемпионате Италии. Об этом сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

В феврале хавбек провел за команду три матча и совершил одну результативную передачу. Она помогла «Торино» забить единственный мяч в игре против «Фиорентины» и одержать победу.

Помимо россиянина, на награду лучшему игроку месяца в серии А номинированы футболисты «Наполи» Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен. В список претендентов также попали Анхель Ди Мария, выступающий за «Ювентус», и Федерико Баскиротто, играющий в составе «Лечче».

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа 2022 года. Сообщалось, что зарплата россиянина составит 1,5 миллиона евро. Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа.