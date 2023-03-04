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10:57, 4 марта 2023Спорт

Джокович назвал сильные стороны Медведева

Новак Джокович назвал сильными сторонами Даниила Медведева атлетичность и умение терпеть

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович высказался об игре россиянина Даниила Медведева. Об этом сообщает Asaptext.com.

Среди сильных сторон соперника серб назвал атлетичность и умение терпеть. «Для его роста он хорошо двигается. Его бэкхенд — один из самых стабильных ударов в современном теннисе», — добавил Джокович.

Серб отметил, что у них с Медведевым всегда были хорошие отношения. «Я помню его еще с юниорских времен. Всегда старался ему помогать. Сейчас уже нет — мы стали соперниками», — заявил Джокович.

3 марта серб и россиянин встретились в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Победу в двух сетах (6:4, 6:4) одержал Медведев. В финале он встретится с соотечественником Андреем Рублевым.

Алексей Гусев
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