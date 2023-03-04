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06:14, 4 марта 2023Интернет и СМИ

В США рассказали об обвинениях от «избалованных бандеровцев»

Журналист Блюменталь: избалованные бандеровцы обвиняют Запад в подрыве поддержки Украины

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Украинцы обвиняют западные страны в подрыве общественной поддержки Киева из-за проведения антивоенных митингов, рассказал в Twitter-аккаунте обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.

Как иронично заявил журналист, «избалованные бандеровцы, клянчащие десятки миллиардов долларов у американских налогоплательщиков на поддержку своего коррумпированного имперского вассального режима, обвиняют нас в том, что мы "ставим под угрозу общественную поддержку Украины" проведением антивоенных митингов в Вашингтоне и Берлине».

Ранее в ряде стран, в том числе в Германии, США и Австралии прошли митинги в поддержку России и против поставок оружия на Украину. Так, 25 февраля, немцы собрались на митинг в центре Берлина, чтобы поддержать мирные инициативы и высказаться против поставок вооружений на Украину.

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Марина Совина
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