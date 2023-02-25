В австралийской Аделаиде прошел митинг в поддержку России

В австралийской Аделаиде прошел митинг за свободу и в поддержку России

Несколько сотен человек вышли на митинг за свободу и в поддержку России возле здания парламента штата Южная Австралия в городе Аделаида. Участники, в частности, выступали против нарушения прав русскоязычных жителей. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщает РИА Новости.

Как пояснил один из активистов Василий Койнов, речь идет об унижении в школах детей, говорящих по-русски, а также о случаях, когда русскоязычных людей оскорбляют на улице, а полиция бездействует. Он рассказал, что принес на демонстрацию российские флаги, которые раздавал прохожим. «С удовольствием брали, останавливались, говорили с нами, спрашивали, махали флажками и шли дальше», — сказал активист.

Митинг был санкционированным — организаторы подали заявку в парламент штата. Полиция лишь следила за порядком и не препятствовала проведению акции.

По словам атамана казаков в Аделаиде, 72-летнего Александра Козлова, с организацией митинга помог атаман австралийских казаков в Сиднее Семен Бойков, который получил в российском генконсульстве убежище от преследования полиции и координирует проведение акций через видеоканал. Сам он подтвердил, что помог закупить флаги для митинга.

Козлов также рассказал, что многие русскоязычные жители Австралии запуганы и боятся за своих детей. «Ситуация примерно такая, как в гитлеровской Германии во время преследования евреев», — посетовал он.

Ранее сообщалось, что в Сиднее австралийцы провели митинг в поддержку России и главы государства Владимира Путина у здания генерального консульства страны. На акции из установленных на машинах громкоговорителей звучали пророссийские лозунги и призывы на русском и английском языках, в руках участников были плакаты с надписями «Прекратите войну с Россией!»

Организатором митинга выступил Семен Бойков, который рассказал, что австралийцы собрались у здания генконсульства, чтобы выразить солидарность с действиями российского народа и правительства. Атаман подчеркнул, что поднимать российский флаг готовы люди всех национальностей, в том числе немцы, американцы, испанцы.