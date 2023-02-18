В Сиднее прошел митинг в поддержку России

В Сиднее провели митинг в поддержку России и президента страны Путина

В Сиднее австралийцы провели митинг в поддержку России и главы государства Владимира Путина у здания генерального консульства страны, пишет ТАСС.

На акции из установленных на машинах громкоговорителей звучали пророссийские лозунги и призывы на русском и английском языках, в руках участников были плакаты с надписями «Прекратите войну с Россией!», к этому же призывали выступающие перед собравшимися ораторы.

Организатор митинга, проживающий в Сиднее атаман Забайкальского казачества Семен Бойков в беседе с агентством рассказал, что австралийцы собрались у здания генконсульства, чтобы выразить солидарность с действиями российского народа и правительства.

«Сегодня Россия — это единственная страна, сумевшая бросить вызов тем, кто видит мир однополярным, и способная противостоять им. Все больше людей в западных государствах, таких как Австралия, да и по всему миру видят в ней союзника в борьбе с общим врагом», — заявил он.

Бойков подчеркнул, что поднимать российский флаг готовы люди всех национальностей, в том числе немцы, американцы, испанцы.

1 февраля в столице Австрии Вене прошел пикет с требованием об отмене антироссийских санкций.