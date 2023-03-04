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15:15, 4 марта 2023Наука и техника

В НАТО забили тревогу из-за возможностей российского подводного флота

Newsweek: члены НАТО опасаются возможностей российского подводного флота

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Члены Североатлантического альянса опасаются возможностей российского флота. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

«В течение последних нескольких лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе, и теперь члены НАТО все чаще бьют тревогу по поводу деятельности подводного флота [президента РФ] Владимира Путина», — говорится в материале.

По информации издания, Россия обладает одним из самых разнообразных подводных флотов в мире. Некоторые ее субмарины способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Ранее, в феврале, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что «Севмаш» до конца года передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) России стратегическую АПЛ «Александр III» (проект 955, «Борей-А») и многоцелевую подводную лодку «Красноярск» (проект 885, «Ясень-М»).

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Варвара Кошечкина
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