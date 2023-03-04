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20:11, 4 марта 2023Россия

Пригожин объяснил невозможность окончания СВО «здесь и сейчас»

Пригожин настоял на борьбе за Россию, чтобы Украина не пошла на прорыв красных линий

Фото: РИА Новости

Борьба за Россию должна происходить здесь и сейчас, иначе Украина при помощи НАТО вновь пойдет на прорыв красных линий. Об этом заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram. Таким образом он объяснил невозможность окончания спецоперации в ближайшее время.

Он сообщил, что специальная военная операция (СВО) на Украине «может закончиться хоть завтра». «Можно отвести все те линии, на которых сейчас находятся наши войска. И нарисовать их желательно жирной полосой (…) На этом зафиксировать российскую границу, поставить на ней пограничников», — сказал Пригожин.

При этом основатель ЧВК считает, что «эта радость» долго не продлится. Пригожин уверен, что вскоре украинские власти решатся при помощи блока НАТО пойти на прорыв красных линий. Помимо этого, Украина захочет возвратить себе «те территории, которые принадлежали ей до 2014 года». В связи с этим Пригожин заключил, что бороться за Россию необходимо здесь и сейчас.

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Варвара Кошечкина
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