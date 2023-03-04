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01:36, 4 марта 2023Мир

Захарова ответила на заявление Белого дома о «Российской народной республике»

Захарова ответила на слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской народной республике»

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о вызовах международной безопасности, которые бросает «Российская народная республика». Соответствующая запись опубликована в ее Telegram-канале.

«Зомби-апокалипсис», — прокомментировала российский дипломат видео с брифинга, где выступила Жан-Пьер.

Ранее пресс-секретарь Белого дома допустила оговорку в ходе брифинга, переименовав Россию в Российскую Народную Республику. Завершая выступление, Жан-Пьер указала на планы президента США Джо Байдена встретиться с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Лидеры обсудят вызовы, которым подвергается международная безопасность, включая те, что США и Европе бросила Российская Народная Республика», — произнесла она.

Марина Совина
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