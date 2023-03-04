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15:31, 4 марта 2023Бывший СССР

СБУ возбудила уголовные дела против 27 депутатов ЛНР

СБУ возбудила уголовные дела о коллаборационизме против 27 депутатов Народного совета ЛНР

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела против 27 депутатов Народного совета Луганской народной республики (ЛНР), которые ранее принимали участие в организации референдума о вхождении региона в состав России. Об этом в субботу, 4 марта, ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Как уточнили в СБУ, обвинения были заочно выдвинуты депутатам, которые в сентябре прошлого года проголосовали в пользу закона о референдуме, а затем публично призывали жителей региона принять участие в голосовании.

В отношении них возбуждены дела о коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность страны.

Ранее в марте сообщалось, что СБУ передала в суд дело в отношении 41 российского депутата Госдумы, которые проголосовали за признание Луганской и Донецкой народных республик. Против россиян завели дело по статье Уголовного кодекса республики «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

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Варвара Кошечкина
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