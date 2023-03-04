Умер звезда фильма «Спасти рядового Райана»

Звезда фильма «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор умер в возрасте 61 года

Звезда фильма «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор умер в возрасте 61 года. Об этом со ссылкой на его менеджера Чарльза Лаго сообщает CNN.

Сайзмор скончался в больнице Святого Иосифа в Бербанке (штат Калифорния). Именно там с 18 февраля он боролся за свою жизнь после перенесенного инсульта, следствием которого стала аневризма головного мозга. Согласно опубликованному Лаго заявлению семьи, двое детей Сайзмора и его брат Пол находились в этот момент рядом с ним.

«Я глубоко опечален потерей моего старшего брата Тома, — говорится в заявлении Пола Сайзмора. — Он был больше, чем жизнь для меня. Он повлиял на меня больше, чем кто-либо, кого я знаю. Он был талантлив, любвеобилен, щедр и мог бесконечно развлекать вас своим остроумием и умением рассказывать истории. Я опустошен и всегда буду скучать по нему».

За свою продолжительную карьеру, начавшуюся еще в конце 80-х годов прошлого века, Сайзмор снялся во многих фильмах, считающихся культовыми, правда, исполняя там в основном роли второго плана. Среди этих картин — «На гребне волны», «Прирожденные убийцы», «Схватка», «Враг государства», «Перл Харбор» и «Спасти рядового Райана».

Несколько лет назад Сайзмора обвинили в совращении 11-летней девочки на съемочной площадке фильма «Особо опасные». Ребенок якобы заявил, что актер трогал ее гениталии. Инцидент произошел в 2003 году, однако известно о нем стало только спустя полтора десятилетия.