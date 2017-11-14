Актера из «Спасти рядового Райана» обвинили в совращении 11-летней девочки

Члены съемочной группы фильма «Особо опасные» рассказали, что актера Тома Сайзмора пришлось отправить домой во время работы над лентой. Причиной стали обвинения в совращении 11-летней девочки, пишет The Hollywood Reporter.

По словам кинематографистов, скандал разразился после того, как несовершеннолетняя актриса сообщила матери о домогательствах со стороны Сайзмора. Девочка якобы заявила, что актер трогал ее гениталии. Инцидент произошел в 2003 году, однако известно о нем стало только сейчас.

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Отмечается, что Сайзмор вернулся на площадку несколько месяцев спустя, когда родители девочки заявили, что не будут подавать на него в суд.

Актер отказался комментировать обвинения в домогательствах. Его предполагаемая жертва, которой уже исполнилось 26 лет, также не стала высказываться об этом.

55-летний Том Сайзмор наиболее известен по таким фильмам, как «Спасти рядового Райана», «Схватка», «Сердце и души» и «Прирожденные убийцы». Он также снялся в сериалах «Твин Пикс» и «В Филадельфии всегда солнечно». Картина «Особо опасные» вышла в 2005 году.



