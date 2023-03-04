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03:52, 4 марта 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали о десятках тел бойцов ВСУ под Артемовском

Местный житель Марченко заявил о десятках валяющихся тел бойцов ВСУ под Артемовском

Фото: Reuters

Эвакуированный из Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) местный житель Юрий Марченко в беседе с РИА Новости рассказал о десятках тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях города.

По словам мужчины, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вывезли людей на эвакуационный пункт, после чего они пешком прошли 17 километров до другого пункта. «И там в лесу, там у нас два леса, а мы леса эти обходили — десятками валяются, десятками! А я у ребят (вагнеровцев. — Примечание «Ленты.ру».) спрашиваю: "Это кто — наши или те?" "Да, — говорит, — те (украинские военные. — Примечание «Ленты.ру».)», — заявил Марченко.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение, в котором заявил, что Артемовск практически окружен. Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой позволить старикам и детям покинуть город.

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Марина Совина
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