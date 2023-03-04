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08:05, 4 марта 2023Наука и техника

Стало известно о секретном выходе тайконавтов в открытый космос

SpaceNews: тайконавты совершили секретный выход в открытый космос
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Liu Fang / Xinhua / Globallookpress.com

Тайконавты Фей Цзюньлун и Чжан Лу — члены экипажа пилотируемого космического корабля Shenzhou-15 — совершили ранее не анонсированный выход с борта станции Tiangong в открытый космос, о котором Китай не представил никаких подробных сведений. Об этом стало известно SpaceNews.

Американское издание ссылается на сообщение Китайского агентства пилотируемых космических полетов, в котором говорится о «недавнем» выходе в открытый космос двух тайконавтов. «Никаких дополнительных подробностей не было предоставлено», — говорится в публикации SpaceNews.

Издание называет этот выход тайконавтов в открытый космос секретным и допускает, что он мог состояться 28 февраля. SpaceNews утверждает, что предыдущие выходы тайконавтов в открытый космос освещались более подробно. «Отсутствие прозрачности может быть воспринято другими космическими игроками как проблема», — заключает издание.

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В декабре SpaceNews сообщило, что в Китае допускают расширение национальной космической станции Tiangong.

Китай завершил сборку национальной орбитальной станции, состоящей из трех модулей — Tianhe, Wentian и Mengtian, в ноябре.

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Иван Потапов
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