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12:15, 9 декабря 2022Наука и техника

В Китае допустили расширение национальной космической станции Tiangong

SpaceNews: в Китае допускают расширение национальной космической станции Tiangong

Фото: Jason Lee / Reuters

В Китае допускают расширение национальной космической станции Tiangong. Об этом со ссылкой на представителя китайской космической отрасли сообщает американское издание SpaceNews.

Отмечается, что четвертый блок Tiangong может быть создан на базе технических решений, использованных при строительстве основного модуля станции, получившего название Tianhe.

Издание пишет, что это не только расширит обитаемое пространство для тайконавтов, но и сделает возможным увеличение числа стыковочных узлов, которые, в частности, могут использоваться зарубежными космическими кораблями.

SpaceNews пишет, что план расширения Tiangong пока не получил официального одобрения китайского правительства.

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Китай завершил сборку национальной орбитальной станции в ноябре.

В настоящее время станция Tiangong состоит из трех модулей — Tianhe, Wentian и Mengtian.

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Иван Потапов
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