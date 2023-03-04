В Запорожье заявили о зреющем бунте против режима Зеленского

Рогов заявил, что в Запорожье зреет бунт против режима президента Украины Зеленского

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Украине городе Запорожье все больше зреет недовольство и бунт против режима президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов отметил, что украинский лидер вместе со своим окружением уже «проиграли битву за души и умы запорожцев».

«Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский и ждут скорейшего освобождения», — пояснил он.

По словам Рогова, территориальная оборона города также становится все более непослушной, происходят боестолкновения с украинскими боевиками.

Ранее Рогов сообщил, что украинские спецслужбы совершают массовые облавы в Запорожье, чтобы найти людей, которые поддерживают Россию. «Люди задавали вопросы, почему началась война еще в 2014 году. Эти люди все задержаны и объявлены агентами Кремля», — сказал он.