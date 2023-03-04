Герой России Курбанов досрочно получил звание капитана

Герой России из Дагестана Руслан Курбанов на 2,5 года раньше получил звание капитана

Герой России из Дагестана Руслан Курбанов на 2,5 года раньше срока получил звание капитана. Об этом сообщил глава Табасаранского района республики Магомед Курбанов в своем Telegram-канале.

«Герой России Руслан Курбанов, уроженец селения Татиль Табасаранского района, на 2,5 года раньше срока получил звание капитана», — отметил он. По его словам, Курбанов отличился в ходе российской специальной военной операции на Украине.

Уточняется, что в прошлом году ему присвоили звание Героя России. Кроме того, военный был награжден медалью «За отвагу» и орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Также с 2022 года Курбанов является почетным гражданином Табасаранского района.