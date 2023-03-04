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18:03, 4 марта 2023Россия

Герой России Курбанов досрочно получил звание капитана

Герой России из Дагестана Руслан Курбанов на 2,5 года раньше получил звание капитана
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Anton_Ilchenko / Shutterstock / Fotodom

Герой России из Дагестана Руслан Курбанов на 2,5 года раньше срока получил звание капитана. Об этом сообщил глава Табасаранского района республики Магомед Курбанов в своем Telegram-канале.

«Герой России Руслан Курбанов, уроженец селения Татиль Табасаранского района, на 2,5 года раньше срока получил звание капитана», — отметил он. По его словам, Курбанов отличился в ходе российской специальной военной операции на Украине.

Уточняется, что в прошлом году ему присвоили звание Героя России. Кроме того, военный был награжден медалью «За отвагу» и орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Также с 2022 года Курбанов является почетным гражданином Табасаранского района.

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Кристина Есикова
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