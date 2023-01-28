Под Угледаром российские морпехи взяли в плен группу бойцов ВСУ

Под Угледаром морпехи Тихоокеанского флота взяли в плен группу украинских солдат

В районе Угледара бойцы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота взяли в плен группу украинских солдат. Об этом в субботу, 28 января, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Командир танковой роты, Герой России Руслан Курбанов рассказал, что бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в ходе штурма украинских позиций благодаря танковому прорыву. Он призвал сдаться и других украинских военнослужащих, пообещав достойное отношение ко всем пленным. В частности, старший лейтенант заявил, что за них не будут просить залог, как это делают бойцы ВСУ, — неделю назад за двоих российских солдат они потребовали по 25 тысяч долларов.

Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал кадры сдачи в плен двух офицеров ВСУ в Запорожье.