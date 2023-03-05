Финского министра заподозрили в выступлении в нетрезвом состоянии

YLE: министра экономики Финляндии Линтиля подозревают в выступлении в пьяном виде

Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля подозревается в выступлении в нетрезвом виде, передает телерадиокомпания YLE со ссылкой на источники.

Уточняется, что в таком состоянии министр выступал с речью от имени правительства на мероприятии в апреле в прошлом году. Об этом сообщили гости, присутствовавшие во время его выступления. По их словам, Линтиля выглядел «слегка нетрезвым». До этого, 3 марта, СМИ писали, что министр якобы злоупотребляет алкоголем.

Ранее стало известно, что членов парламента Великобритании заподозрили в связях с работниками секс-индустрии. Отмечается, что это происходило во время зарубежных визитов парламентариев.