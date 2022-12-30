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05:47, 30 декабря 2022Мир

Члены британского парламента стали фигурантами секс-скандала

Times: членов парламента Британии обвиняют в связях с работниками секс-индустрии

Фото: Guilherme Stecanella / Unsplash

Членов парламента Великобритании заподозрили в связях с работниками секс-индустрии. Об этом сообщает обозреватель издания Times Генри Зеффман.

«Членов британского парламента во время зарубежного визита встретили работники секс-индустрии», — говорится в публикации. Зеффман отметил, что парламентариев предупреждали о последствиях подобного поведения, в частности, о возможном шантаже. Обвинения вызовут дополнительные вопросы о предназначении межпартийных парламентских групп (APPG) — неофициальных органов депутатов и пэров, которые организуют собрания для обсуждения особых тем.

Уточняется, что часть таких групп устраивает командировки деньги на которые выделяются из бюджета. Предположительно, именно такие поездки и могут быть организованы в развлекательных целях. Издание приводит слова неназванного источника из правительства, указавшего на потенциальные риски для страны в случае, если представители недружественного государства получат фотографии или другие доказательства сомнительного поведения членов парламента.

В июле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост. Такое решение было связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера.

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Варвара Кузьмина
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