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21:20, 5 марта 2023Россия

В ЛНР заявили о гибели мирного жителя на бывшей линии разграничения

Житель Золотого-5 в ЛНР погиб из-за детонации предмета на бывшей линии разграничения

Фото: Sputnik / РИА Новости

Житель города Золотого-5 в Луганской народной республике (ЛНР) погиб из-за детонации неустановленного предмета на бывшей линии разграничения. Об этом сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram.

Как рассказал Колягин, происшествие произошло вечером 5 марта около высоковольтных линий электропередачи, где проводятся ремонтные работы. Мужчина 1987 года рождения скончался на месте от полученных травм.

Ранее сообщалось, что подросток пострадал при подрыве на противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка.

В конце января правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила украинских военных в использовании запрещенных противопехотных мин. Уточнялось, что зафиксирована гибель 11 мирных граждан в районе города Изюм от мин «Лепесток», ранены еще около 50 гражданских, включая пятерых детей.

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Марина Совина
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