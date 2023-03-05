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20:24, 5 марта 2023Россия

В Донецке подросток подорвался на «Лепестке»

Представительство ДНР в СЦКК: в Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Кировском районе Донецке подросток пострадал при подрыве на противопехотной мине «Лепесток». Об этом в воскресенье, 5 марта, в своем Telegram-канале сообщает представительство ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, подросток 2008 года рождения был ранен на проспекте Семашко. На данный момент о его состоянии неизвестно. Помимо этого, нет информации о госпитализации несовершеннолетнего.

В течение дня формирования Украины, как отмечает ведомство, также вело обстрел Петровского района Донецка. В итоге украинские военные повредили частный жилой дом на улице Кирова.

В конце января правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила военных Украины в использовании запрещенных противопехотных мин. Уточнялось, что зафиксирована гибель 11 мирных граждан в районе города Изюм от мин «Лепесток», ранены еще около 50 гражданских, включая пятерых детей.

В конце лета 2022 года ООН назвала неприемлемым использование противопехотных мин «Лепесток» в ходе конфликта на Украине. В организации также прокомментировали вопрос о применении мин этого типа ВСУ против мирных жителей Донбасса.

Противопехотная мина «Лепесток» предназначена для повреждения ног, пишет РИА Новости. Устанавливается дистанционными средствами минирования. «Лепесток» также считается копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).

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Варвара Кошечкина
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