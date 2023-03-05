В РПЛ гол забил самый возрастной игрок в истории чемпионата

«Краснодар» сыграл вничью с «Торпедо», Лебеденко стал самым возрастным автором гола в РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:2. На девятой минуте отличился нападающий москвичей Илья Стефанович. На 61-й минуте счет сравнял Сергей Петров. На 70-й минуте «Краснодар» вывел вперед форвард Джон Кордоба. На 78-й минуте мяч забил полузащитник Игорь Лебеденко, став самым возрастным автором гола в истории чемпионата.

После 18 матчей «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Торпедо» располагается на последнем, 16-м месте с семью очками. Лидирует петербургский «Зенит» с 45 очками.

В следующем туре «Краснодар» примет московское «Динамо», а «Торпедо» — екатеринбургский «Урал». Обе встречи пройдут 11 марта.