«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0

«Ливерпуль» одержал крупнейшую победу над «Манчестер Юнайтед», победив со счетом 7:0

«Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура Английского премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 7:0. Дублями отличились полузащитник Коди Гакпо, забивший на 43-й и 50-й минутах, нападающий Дарвин Нуньес (47-я, 75-я минуты) и полузащитник Мохамед Салах (66-я, 83-я минуты). Также у красных отличился форвард Роберто Фирмино на 88-й минуте.

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее поражение в АПЛ в клубной истории. С таким счетом команда проигрывала «Блэкберну» в 1926 году, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м. Ливерпуль одержал крупнейшую победу над «красными дьяволами» в истории.

После 25 матчей «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков. «Ливерпуль» располагается на пятом месте, имея в активе 42 очка. Лидирует лондонский «Арсенал» с 63 очками в 26 играх.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Борнмутом» 11 марта, «Манчестер Юнайтед» днем позднее примет «Саутгемптон».