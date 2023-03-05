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13:16, 5 марта 2023Культура

Крис Рок описал свои ощущения от пощечины Уилла Смита на «Оскаре» спустя год

Крис Рок заявил, что до сих пор испытывает боль от пощечины Уилла Смита на «Оскаре»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский актер и стендапер Крис Рок описал свои ощущения от пощечины актера Уилла Смита на премии «Оскар» спустя год после случившегося. Об этом сообщает ScreenRant.

«Все вы знаете, что произошло со мной. Меня ударили год назад. Люди спрашивают: "Было ли больно?". Больно до сих пор», — сказал артист, подчеркнув, что Уилл Смит значительно больше его по телосложению и выше по росту. Рок добавил, что принял этот удар «как боксер Мэнни Пакьяо», а также заявил, что не намерен жалеть себя после инцидента.

Ранее шоумен Крис Рок впервые описал ощущения от пощечины актера Уилла Смита на премии «Оскар». 58-летний комик заявил, что Смит ударил его «так сильно, что в ушах зазвенела песня Summertime».

В конце марта 2022 года во время церемонии вручения «Оскара» ведущий Крис Рок неудачно пошутил про жену Смита. Шоумен отметил «удивительную, очень короткую прическу» жены Смита, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого актер поднялся на сцену, ударил его по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его супругой.

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Анастасия Астахова
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