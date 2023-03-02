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16:30, 2 марта 2023Культура

Крис Рок впервые описал ощущения от пощечины Уилла Смита

Шоумен Крис Рок впервые описал ощущения от пощечины актера Уилла Смита на премии «Оскар»

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский актер и стендапер Крис Рок впервые описал свои ощущения от пощечины Уилла Смита на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году. Слова Рока приводит издание The Sun.

Артист заявил, что его часто спрашивают, был ли удар болезненным. «Черт побери, да, было больно. Он же играл Мохаммеда Али! Я играл Пуки!» — пошутил Рок, отсылаясь на свою эпизодическую роль наркомана в фильме «Нью-Джек-Сити» и роль Смита в байопике «Али». «Даже в мультиках я зебра, а он — чертова акула», — продолжил 58-летний шоумен, добавив, что Смит ударил его «так сильно, что в ушах зазвенела песня Summertime».

Ранее сообщалось, что организаторы премии «Оскар» создали специальную кризисную команду, которая будет следить за ходом мероприятия. Такое решение было принято после скандала с участием Уилла Смита и Криса Рока.

В конце марта 2022 года во время церемонии вручения «Оскара» ведущий Крис Рок неудачно пошутил про жену Смита. Шоумен отметил «удивительную, очень короткую прическу» жены Смита, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого актер поднялся на сцену, ударил его по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его супругой.

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Сергей Равин
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