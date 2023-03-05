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18:24, 5 марта 2023Мир

Шольц обозначил условия для гарантий безопасности Украины

Канцлер ФРГ Шольц: Запад даст гарантии безопасности Украине после окончания конфликта

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Страны Запада будут готовы дать Украине гарантии безопасности только после окончания украинского конфликта, на данный момент время для подобных договоренностей еще не пришло. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает ТАСС.

13 сентября 2022 года Киев представил рекомендации к проекту договора по гарантиям безопасности страны. Проект очерчивает ряд обязательств, которые возьмут на себя Украина и «группа государств-гарантов».

В свою очередь, в Госдуме представленный проект назвали «бесполезным и неперспективным» без Москвы. По словам депутата Алексея Чепы, Украина пытается заручиться поддержкой США и стран НАТО, а также обеспечить свою безопасность за счет России.

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Виктория Кондратьева
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