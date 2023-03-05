Тарасова описала свою реакцию на введенные против нее санкции Первого канала
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова описала свою реакцию на введенные против нее санкции Первого канала. В разговоре с «Лентой.ру» она поделилась, что восприняла отстранение от комментирования финала Гран-при России по фигурному катанию нормально.
«Не комментирую, не сложилось. Восприняла это нормально — не буду и не буду», — сообщила Тарасова.
Заслуженный тренер СССР отметила, что много лет комментировала все соревнования и самостоятельно, и совместно с комментатором Александром Гришиным.
«Сейчас [директор спортивного вещания Первого канала Ольга] Черносвитова посчитала, что без меня лучше. К тому же это же не моя профессия — комментатор. Хотя я за эту профессию имею премию ТЭФИ», — заключила она.
Ранее Тарасова заявила, что не будет комментировать финал Гран-при России из-за решения Первого канала. По словам тренера, это связано с тем, что ранее она высказалась в поддержку фигуриста и тренера Евгения Плющенко, который раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров в Перми.