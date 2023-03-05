В Венгрии высказались о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Спикер парламента Венгрии Кевер: вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО еще не решен

Депутаты от правящей партийной коалиции в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии заявили, что не считают вопрос о приеме Финляндии и Швеции в НАТО уже решенным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера венгерского парламента Ласло Кевер.

По его словам, 7 и 8 марта делегация из Будапешта посетит Хельсинки и Стокгольм. Политики должны прояснить спорные вопросы со своими коллегами из Финляндии и Швеции. Сделать это планируется до того, как Государственное собрание проведет голосование по поводу вступления этих стран в НАТО.

«Такая поездка необходима, поскольку члены проправительственных фракций испытывают обеспокоенность и сомнения, и они не считают, что этот вопрос будет решен автоматически», — высказался Кевер. Он напомнил, что в последние годы политики из Финляндии и Швеции неоднократно обвиняли Венгрию в нарушении демократических норм и принципа верховенства права. Кевер добавил, что теперь эти государства просят поддержки. По мнению политика, чтобы вступить в НАТО, они должны вызывать доверие.

Ранее венгерская правая партия «Наша Родина» выступила с призывом наложить вето на принятие Швеции и Финляндии в НАТО, отметив, что расширение альянса может спровоцировать начало мировой войны.

