В Венгрии призвали наложить вето на принятие Швеции и Финляндии в НАТО

Венгерская правая партия «Наша Родина» выступила с призывом наложить вето на принятие Швеции и Финляндии в НАТО, отметив, что расширение альянса может спровоцировать начало мировой войны, сообщает РИА Новости.

«"Наша Родина" единственной из партий выступает за то, чтобы Венгрия наложила вето на расширение НАТО, поскольку это будет рассматриваться как провокация, новый шаг к мировой войне», — заявил один из представителей партии Элед Новак.

Он подчеркнул, что партия не имеет каких-либо претензий к Стокгольму и Хельсинки, пояснив, что на хрупкое равновесие и мир в Европе можно рассчитывать лишь в случае отсутствия или минимального наличия границ входящих в НАТО стран с Россией. По его словам, ветирование принятия Швеции и Финляндии в НАТО стало бы шагом против возможного расширения войны.

Ранее стало известно, что парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО: за проголосовали 184 депутата, 7 депутатов выступили против. Отмечается, что для окончательной ратификации законопроект должен утвердить президент республики Саули Ниинисте.