Пожар на коксогазовом заводе в Видном сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар на коксогазовом заводе в подмосковном Видном

Пожар, который произошел на коксохимическом заводе в подмосковном Видном сняли на видео. Кадры опубликованы в сообществе «Подслушано | Видное» во «ВКонтакте».

О том, что в цеху Московского коксогазового завода произошел взрыв, сообщалось ранее 5 марта. По информации спасателей, загорелась насосная колонна с бензолом, огнем оказалось охвачено все здание.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров, в результате произошедшего никто не пострадал. Представитель компании «Мечел», которой принадлежит предприятие, уточнил, что угроза для окружающей среды отсутствует.