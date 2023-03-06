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02:57, 6 марта 2023Мир

Жена Байдена раскритиковала идею проверить интеллект ее супруга

Жена Байдена Джилл назвала нелепым предложение проверить умственные способности ее супруга
Джо Байден с супругой Джилл

Джо Байден с супругой Джилл. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Жена президента Джо Байдена Джилл раскритиковала предложение проверить умственные способности ее супруга. Своим комментарием на этот счет она поделилась в интервью телеканалу CNN.

Подобную идею она назвала нелепой, заявив, что это даже не подлежит обсуждению. Свою позицию жена американского лидера объяснила тем, что Байден справляется со своими должностными обязанностями, несмотря на огромную занятость.

Она привела в качестве подтверждения своей точки зрения недавнюю поездку президента в Киев. «Сколько 30-летних могли бы после визита в Польшу сразу сесть на поезд, проехать еще девять часов до Украины, встретиться с президентом [Украины Владимиром] Зеленским?» — поинтересовалась первая леди.

Она призвала обратить внимание на действия Байдена. «Посмотрите, что он делает. Посмотрите, что он продолжает делать каждый день», — сказала Джилл.

17 февраля врач Белого дома Кевин О'Коннор рассказал, что, по результатам ежегодного медицинского освидетельствования, Байден остается «здоровым и энергичным 80-летним мужчиной», который в состоянии исполнять свои обязанности.

Однако, по мнению бывшего личного врача Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексона, Белый дом скрывает правду о состоянии здоровья главы США. Он подчеркнул необходимость обязать политика пройти когнитивный тест.

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Варвара Кузьмина
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