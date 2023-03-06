Появились кадры с места падения внедорожника с туристами в Приэльбрусье
Появилось видео с места падения внедорожника с туристами на озере Гижгит в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.
В ролике показан обрыв, с которого сорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Машина упала в высокогорное озеро Гижгит с высоты около 60 метров. На кадрах виден крутой уклон гор и замерзшие бирюзовые воды. Сообщалось, что туристы ехали на экскурсию.
6 марта внедорожник Toyota, в котором находилось шесть человек, упал в озеро Гижгит из-за погодных условий. Погибли два человека: тело одного из них нашли на скале, другого — примерзшим ко льду. В региональном управлении МЧС сообщили, что на место случившегося выехали 22 спасателя, среди которых три водолаза, а также шесть единиц техники.
Ранее в октябре 2022 года со смотровой площадки в Пятигорске сорвалась легковая машина с туристами из Брянской области. Предполагалось, что водитель выставил нейтральную скорость, отчего автомобиль покатился назад и упал с горы. Сидевшего за рулем 59-летнего россиянина и его 56-летнюю супругу доставили в больницу с травмами.