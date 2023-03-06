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13:36, 6 марта 2023Россия

В российском регионе два человека погибли при падении автомобиля в озеро

В Кабардино-Балкарии машина с шестью людьми упала в озеро, двое погибли

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии автомобиль, внутри которого находились шесть человек, упал в озеро Гижгит. Об этом сообщает Mash Gor в Telegram-канале.

По его данным, Toyota упала в озеро из-за погодных условий. Погибли два человека: тело одного из них нашли на скале, другого — примерзшим ко льду. Еще одного пассажира легкового автомобиля госпитализировали, он в тяжелом состоянии.

В региональном управлении МЧС факт случившегося подтвердили, подчеркнув, что в машине могут находиться шесть человек, пишет ТАСС. В министерстве при этом не сообщили о погибших, уточнив, что на место случившегося выехали 22 спасателя, среди которых три водолаза, а также шесть единиц техники.

Ранее в дагестанском селе Гадари грузовая «Газель» упала в пропасть с высоты около 150 метров. Водитель и находившийся внутри авто пассажир погибли на месте, еще один человек пострадал.

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Анастасия Шейкина
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