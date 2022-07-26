В российском регионе машина упала в пропасть с высоты 150 метров

В Дагестане машина упала в пропасть с высоты 150 метров, водитель и пассажир погибли

В дагестанском селе Гадари грузовая «Газель» упала в пропасть с высоты около 150 метров. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что авария произошла из-за того, что 57-летний водитель не справился с управлением. Он и находившийся вместе с ним пассажир погибли на месте. Ещё один ехавший в машине человек — 23-летний мужчина — попал в больницу.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области на трассе «Байкал» россиянин на скорости протаранил автомобиль, в котором ехала семья с детьми. Инцидент произошел после того, как водителю стало плохо за рулем, и он не справился с управлением. Отмечается, что более серьезную аварию предотвратила его жена.