Россиянин на скорости протаранил машину с детьми и попал на видео

В Иркутской области водитель протаранил машину с детьми и попал на видео

В Иркутской области на трассе «Байкал» россиянин на скорости протаранил автомобиль, в котором ехала семья с детьми. Инцидент попал на видео, кадры публикует «Подъем».

На записи видно, как водитель пострадавшего автомобиля пытается уйти от столкновения, но Mitsubishi Outlander догоняет другую машину и врезается в нее.

По данным портала, россиянину стало плохо за рулем, мужчина не справился с управлением, поэтому несколько раз врезался в другой автомобиль. Более серьезную аварию предотвратила жена плохо почувствовавшего себя водителя.

«Этим же вечером он (виновник ДТП — прим. «Ленты.ру») был доставлен в медучреждение в бессознательном состоянии. Во время движения пассажир, его супруга, потянула ручной тормоз, тем самым в дальнейшем (...) остановив движение автотранспорта», — приводит издание комментарий пресс-службы регионального главного управления МВД.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге железная конструкция выпала из КАМАЗа, рухнула на легковой автомобиль KIA Optima, где находились дети, и раздавила иномарку с россиянами.