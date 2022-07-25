Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском городе груз выпал из КАМАЗа и раздавил иномарку с детьми

В Екатеринбурге груз выпал из КАМАЗа и раздавил автомобиль KIA с детьми

Фото: Igor Bastrakov / Shutterstock

В Екатеринбурге железная конструкция выпала из КАМАЗа, рухнула на легковой автомобиль KIA Optima, где находились дети, и раздавила иномарку с россиянами. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает E1.ru.

ДТП произошло на объездной автодороге. Под тяжестью упавшего груза у машины смяло крышу и выбило стекла. Также металлоконструкция задела фургон, который следовал за иномаркой.

В МЧС сообщили, что выпавшая из КАМАЗа конструкция была слабо закреплена, зацепилась за мост и упала. В результате пострадали четыре человека, среди них двое детей восьми и четырнадцати лет. Их достали из поврежденного авто с помощью спасательного оборудования и доставили в больницу.

По предварительным данным, у одного ребенка медики зафиксировали ушиб головного мозга, а у второго — ссадины.

«Слава богу, что конструкция упала на бетонную перегородку, а то бы их в лепешку раздавило», — рассказала мать одной из пассажирок KIA Optima.

Ранее 25 июля в Башкирии на автодороге М-5 произошло ДТП, жертвами которого стали шесть человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Белый дом рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Байдена
В «Спортинге» отреагировали на слухи о возвращении Роналду
Врач назвала главные причины старения кожи
Две «пророссийские» партии на Украине оспорили запрет на деятельность
Суд оправдал бывшего совладельца «Тагилбанка» по делу о фальсификации документов
Москвич построил себе балкон и вызвал гнев соседей
Синоптик пообещал москвичам «очень теплый» август
Туристы забронировали роскошный отель и пожаловались на экскременты в номере
Зеленский уволил главу Сил специальных операций ВСУ
Врач перечислил россиянам неочевидные и опасные причины проблем с обонянием
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.