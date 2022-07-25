В российском городе груз выпал из КАМАЗа и раздавил иномарку с детьми

В Екатеринбурге груз выпал из КАМАЗа и раздавил автомобиль KIA с детьми

В Екатеринбурге железная конструкция выпала из КАМАЗа, рухнула на легковой автомобиль KIA Optima, где находились дети, и раздавила иномарку с россиянами. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает E1.ru.

ДТП произошло на объездной автодороге. Под тяжестью упавшего груза у машины смяло крышу и выбило стекла. Также металлоконструкция задела фургон, который следовал за иномаркой.

В МЧС сообщили, что выпавшая из КАМАЗа конструкция была слабо закреплена, зацепилась за мост и упала. В результате пострадали четыре человека, среди них двое детей восьми и четырнадцати лет. Их достали из поврежденного авто с помощью спасательного оборудования и доставили в больницу.

По предварительным данным, у одного ребенка медики зафиксировали ушиб головного мозга, а у второго — ссадины.

«Слава богу, что конструкция упала на бетонную перегородку, а то бы их в лепешку раздавило», — рассказала мать одной из пассажирок KIA Optima.

Ранее 25 июля в Башкирии на автодороге М-5 произошло ДТП, жертвами которого стали шесть человек.