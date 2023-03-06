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07:31, 7 марта 2023Мир

В Конгрессе США предложили ужесточить применение закона об иноагентах

Конгрессмен Бергман предложил ужесточить в США применение закона об иноагентах

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В регламент Палаты представителей США необходимо внести изменения, ограничивающие присутствие иностранных журналистов в местах для сотрудников прессы в американских правительственных учреждениях. Соответствующую резолюцию с предложением ужесточить требования к сотрудникам СМИ, признанных в США иностранными агентами, на рассмотрение Палаты представителей внес конгрессмен-республиканец Джек Бергман. «Лента.ру» ознакомилась с предложенными Бергманом поправками.

В своей резолюции конгрессмен отметил, что иностранные государства стремятся получить конфиденциальную информацию. Сейчас, по его словам, любые представители СМИ, спонсируемых иностранными государствами, могут легко получить доступ к информации, даже если они открыто пренебрегают законами Соединенных Штатов.

Поводом для беспокойства конгрессмена стали действия Китая, России и Катара, которые, по мнению конгрессмена, «агрессивно развернули свои шпионские силы против правительственных учреждений Соединенных Штатов и правительственных чиновников, а также нацелились на тысячи американских предприятий и американцев».

Несколько зарубежных стран, которые в прошлом обвинялись в шпионаже за американцами, такие как Россия, Катар и Китай, владеют и контролируют спонсируемыми государством средства массовой информации, журналисты которых в последние годы были аккредитованы в места для представителей СМИ Палаты Представителей и Сената

Джек Бергманчлен Палаты представителей от Республиканской партии

В связи с этим, как уточняется в документе, для обеспечения национальной безопасности критически важно безусловное соблюдение Закона о регистрации иностранных агентов 1938 года. В резолюции Бергмана говорится о трех основных поправках в регламент Палаты представителей.

Так, Бергман предлагает полный запрет на доступ к места для представителей СМИ, во-первых, журналистам, которые не зарегистрированы в США соответствии с законом об иноагентах и, во-вторых, представителям изданий, которые имеют нужную регистрацию, однако в остальном не соответствуют применимым требованиям этого закона.

Более того, в резолюции говорится о необходимости запретить допуск в места для представителей СМИ в правительственных учреждениях более десяти журналистам одного и того же СМИ-иноагента.

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Конгрессмен также подчеркивает важность биографической проверки каждого журналиста, представляющего СМИ-иноагента, со стороны Федерального бюро расследований (ФБР), которое должно подтвердить, что присутствие репортера или корреспондента не представляет угрозу безопасности США.

В декабре 2022 года комитет сената конгресса США по бюджетным ассигнованиям заявил, что в рамках бюджетного планирования на 2023 финансовый год он выделит 884,7 миллиона долларов Агентству по глобальным медиа, часть из этой суммы пойдет на борьбу с российскими СМИ в странах Восточной Европы.

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Кирилл Садовский
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