Суд вновь продлил арест бывшему замглавы МЧС России Гуровичу

Басманный суд продлил арест на три месяца бывшему замглавы МЧС России Андрею Гуровичу

Басманный суд Москвы вновь продлил арест бывшему замглавы МЧС России Андрею Гуровичу. Об этом сообщает ТАСС.

В течение еще трех месяцев он будет находиться в СИЗО. Гуровичу вменяют превышение должностных полномочий.

Экс-замминистра задержали 13 июля 2022 года. По данным Следственного комитета России, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области выделили более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для пациентов с коронавирусом, однако учреждение оказалось непригодным для использования по назначению и было демонтировано.

Следствие полагает, что Гурович, который знал об этих обстоятельствах, не принял «мер к эффективному использованию бюджетных средств». Ущерб по его делу оценивается в 323 миллиона рублей.

Ранее Гурович предложил заменить ему тюремный срок участием в спецоперации.