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19:09, 6 марта 2023Силовые структуры

Суд вновь продлил арест бывшему замглавы МЧС России Гуровичу

Басманный суд продлил арест на три месяца бывшему замглавы МЧС России Андрею Гуровичу

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Басманный суд Москвы вновь продлил арест бывшему замглавы МЧС России Андрею Гуровичу. Об этом сообщает ТАСС.

В течение еще трех месяцев он будет находиться в СИЗО. Гуровичу вменяют превышение должностных полномочий.

Экс-замминистра задержали 13 июля 2022 года. По данным Следственного комитета России, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области выделили более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для пациентов с коронавирусом, однако учреждение оказалось непригодным для использования по назначению и было демонтировано.

Следствие полагает, что Гурович, который знал об этих обстоятельствах, не принял «мер к эффективному использованию бюджетных средств». Ущерб по его делу оценивается в 323 миллиона рублей.

Ранее Гурович предложил заменить ему тюремный срок участием в спецоперации.

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Елизавета Новикова
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