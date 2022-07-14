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Арестованный бывший замглавы МЧС России предложил отправить его на спецоперацию

Арестованный экс-замглавы МЧС России Гурович предложил заменить ему тюрьму спецоперацией

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший замглавы МЧС России Андрей Гурович, арестованный по делу о превышении должностных полномочий, предложил заменить ему тюремный срок участием в спецоперации. Об этом он заявил в интервью MK.RU.

«А что нас держать? Здоровых мужиков кормить за государственный счет. На спецоперацию отправили бы, да и все», — высказался экс-чиновник. Он подчеркнул при этом, что подобные решения должны приниматься с учетом желания осужденных, и добавил, что сам поехал бы.

Собеседник издания рассказал, что знает, как устроена тюрьма, так как был на экскурсии в колонии для особо опасных преступников Владимирский централ во Владимире и исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных «Черный дельфин» в Оренбургской области.

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Ранее стало известно, что Гурович отказался признать вину по делу. Впоследствии его отправили в ИВС на улице Петровка в Москве. Там его разместили в трехместную камеру без телевизора и холодильника. Он содержится один.

Бывшего замминистра задержали 13 июля. По данным Следственного комитета России, в 2020 году по его указанию из бюджета Мурманской области выделили более 969 миллионов рублей на строительство госпиталя для пациентов с коронавирусом, однако учреждение оказалось непригодным для использования по назначению и было демонтировано.

Следствие считает, что Гурович, который знал об этих обстоятельствах, не принял «мер к эффективному использованию бюджетных средств». Ущерб по его делу оценивается в 323 миллиона рублей.

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Варвара Кошечкина
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