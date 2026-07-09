В Подмосковье объявили беспилотную опасность

Беспилотную опасность объявили в Московской области

На территории Московской области объявили беспилотную опасность. Об этом сообщается в аккаунте Max Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Жителям порекомендовали остаться дома и не подходить к окнам. Тем, кого тревога застала на улице, следует пройти в ближайшее укрытие.

В РСЧС также предупредили, что на территории Подмосковья возможны перебои в работе мобильного интернета. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в ночь на 9 июля над регионами России сбили десятки украинских беспилотных летательных аппаратов. Под атаку попали двенадцать субъектов РФ, среди которых Тверская, Новгородская, Орловская и Ленинградская области, а также Крым и Краснодарский край.