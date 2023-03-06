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10:31, 6 марта 2023Путешествия

Россиянин потерял кошку и случайно нашел ее в аэропорту на другом конце города

Mash: москвич потерял кошку и случайно нашел ее через полгода в аэропорту Шереметьево

Кадр: Telegram-канал Mash

Житель Москвы потерял кошку полгода назад и случайно обнаружил своего питомца в аэропорту Шереметьево, который находится в 40 километрах от его дома. Историей он поделился с Telegram-каналом Mash.

Мужчина рассказал, что питомец по кличке Соня пропал полгода назад: когда хозяева выносили мусор, кошка выбежала в открытую дверь и домой не вернулась. Недавно россиянин наткнулся на видео в соцсетях, на котором опознал любимое животное по характерному окрасу: на ролике кошка сидит в аэропорту Шереметьево и наблюдает за пассажирами.

Хозяин Сони, уверенный в том, что его питомица была способна добраться на другой конец города, отправился в Шереметьево. Сотрудники аэропорта помогли россиянину обыскать терминал, но животное не нашли. Тем не менее мужчина не отчаивается и надеется вернуть животное домой, — даже если это окажется не Соня, он все равно готов приютить кошку.

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Дарья Рыбак
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