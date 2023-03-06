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09:55, 6 марта 2023Путешествия

Назван способ перевести деньги на «Золотую корону» с карт подсанкционных банков

Россиянам описали способ перевести деньги на «Золотую корону» через карты «Яндекса» и Ozon
СюжетСанкции против России:

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Российским туристам описали способ перевести деньги через «Золотую корону» после того, как сервис отключил международные переводы с карт попавших под санкции банков. Его назвали специалисты Telegram-канала «Gogov: главные новости туризма».

В качестве альтернативы предлагается оформить виртуальную карту «Яндекс Плюса» или Ozon и пополнять ее через систему быстрых платежей (СБП). После этого с данных карт средства можно перевести на «Золотую Корону».

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Кроме того сообщается, что карты банков «Райффайзен», «Юникредит», «Ситибанк», «Ак Барс», «Хоум-Кредит», «Русский стандарт», ОТП, «Ренессанс», «Авангард», «Почта Банк» и БКС в основном работают без сбоев.

Ранее в марте система «Золотая корона» ужесточила условия трансграничных переводов, приостановив отправку денег за рубеж с карт российских банков, которые попали под санкции. В компании отметили, что вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс.

25 февраля Евросоюз (ЕС) ввел в действие десятый пакет санкций против России. Под ограничительные меры попали Росбанк, Тинькофф банк и Альфа-банк. Таким образом, теперь санкции касаются всех российских системно значимых банков.

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Дарья Рыбак
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