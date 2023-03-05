«Золотая корона» приостановила переводы за рубеж с карт ряда банков

РБК: «Золотая корона» ограничила переводы за рубеж с карт попавших под санкции банков

Система «Золотая корона» ужесточила условия трансграничных переводов — теперь отправка денег за рубеж для клиентов российских банков, которые попали под санкции, приостановлена. Об этом пресс-служба сервиса сообщила РБК.

В компании объяснили меру тем, что зарубежные партнеры не готовы проводить операции в нарушение санкционных режимов третьих стран. «При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушении санкционных режимов третьих стран», — отметили в организации.

«Золотая корона» позволяет переводить деньги из России и других стран более чем в десять государств в таких валютах, как доллар, евро, рубль и местные валюты в зависимости от страны. На 1 марта у россиян было как минимум семь способов перечисления денег за границу, в один из которых входил перевод через «Золотую корону». Среди них есть вариант отправить деньги с карты «Мир» на карту национальных платежных систем стран СНГ, перевести деньги через «Юнистрим», при помощи криптовалюты и других способов.

В конце февраля Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России. Под ограничительные меры попали ранее избегавшие их Росбанк, Тинькофф банк и Альфа-банк. Таким образом, теперь санкции касаются всех российских системно значимых банков.