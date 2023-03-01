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12:59, 1 марта 2023Экономика

Россиянам перечислили способы отправки денег за рубеж

«Известия»: у россиян есть семь способов перечисления денег за границу

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У россиян есть как минимум семь способов перечисления денег за границу, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Например, можно отправить деньги с карты «Мир» на пластик национальных платежных систем стран СНГ.

Второй способ — переслать средства из мобильного приложения банка через «Юнистрим» в страны СНГ, Европы и Азии. Для это нужно только ФИО получателя, деньги он получит наличными. Аналогичным образом работает система «Золотая корона». Третий вариант — прибегнуть к сервисам трансграничных переводов, которые запускают отдельные банки.

Кроме того, SWIFT-переводы еще можно отправить из кредитной организации, которая не находится под блокирующими санкциями. Пятый метод перечисления денег за рубеж — криптовалюта. Для оплаты подписок на иностранных сервисах и совершения покупок за границей можно оформить карты Visa или Mastercard иностранных банков. В некоторых странах еще есть возможность расплатиться картами UnionPay.

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Платон Щукин
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