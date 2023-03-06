Стало известно о возможном прекращении дела в отношении экс-генерала Росгвардии

«Ъ»: следствие может прекратить дело о взятке в отношении экс-генерала Росгвардии Милейко

Следствие в ближайшее время может прекратить дело о получении взятки в 10 миллионов рублей от коммерсанта, возбужденное в отношении бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-генерал не признал вину во взяточничестве. Сейчас он отбывает наказание в колонии по делу о мошенничестве — 30 июля 2021 Милейко осудили на шесть лет. По данным следствия, используя служебное положение, он похитил помещение военных ради салона красоты для жены. 14 марта 2022 года суд смягчил наказание на два месяца.

В декабре 2022 года Милейко вновь этапировали в Москву и возбудили в отношении него новое дело о мошенничестве. По сведениям СКР, за два с половиной года бывший замдиректора и другие руководители Росгвардии заключили контракты на сумму более 3,6 миллиарда рублей с фирмой «Спецшвейснаб», которую возглавлял бизнесмен Игорь Шальнов. Он занимался разработкой и производством обмундирования для росгвардейцев. По оценке следствия, 338 миллионов были украдены.

Также зимой прошлого года в отношении экс-генерала возбудили дело о получении взятки в 10 миллионов рублей от Шальнова. Однако в явке в повинной бизнесмен рассказал, что передавал деньги бывшему заместителю начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковнику Николаю Копытову. Его руководителем был Милейко, однако подтверждений тому, что Копытов передал эти деньги шефу, следствие не нашло.

Шальнов был освобожден от ответственности из-за явки с повинной, а расследование в отношении Копытова в скором времени выделят в отдельное производство.