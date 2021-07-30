Генералу Росгвардии дали шесть лет колонии за аферу ради салона красоты жены

Бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко получил шесть лет колонии за аферу ради салона красоты жены. Об этом сообщает РИА Новости.

В виде дополнительного наказания генералу назначен штраф в размере 600 тысяч рублей и лишение воинского звания «генерал-лейтенант запаса».

Военная прокуратура запрашивала восемь лет тюрьмы для Милейко, оштрафовать его на 800 тысяч рублей и лишить звания генерал-лейтенанта и наград.

Защита бывшего заместителя главы Росгвардии просила вынести ему оправдательный приговор и освободить его из-под стражи в зале суда.

Реутовский гарнизонный военный суд признал генерала Росгвардии виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Суд установил, что Милейко, используя служебное положение, совершил хищение и приобретение чужого имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2012 году в подмосковной Балашихе супруга генерала по заниженной стоимости незаконно приобрела в доме для военных нежилое помещение, где открыла салон красоты. Помещение сначала оформили на пожилую родственницу генерала, а затем перепродали за 980 тысяч рублей его жене. При этом следствие оценило стоимость помещения в 21 миллион рублей.

По сообщению официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, летом 2019 года Милейко освободили от должности после проведения служебной проверки. Материалы, заинтересовавшие следственные органы, первоначально собрали сотрудники службы собственной безопасности Росгвардии.

Сергей Милейко был задержан 21 октября 2020 года, но отпущен под обязательство о явке.

18 декабря 2020 года его арестовали.